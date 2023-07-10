BARTIN'DA MAVİ BAYRAKLI PLAJ SEL ARTIKLARI İLE DOLDU

Bartın'da sel sonrası taşan derelerin taşıdığı atıklar, İnkumu sahilinde dalgalarla birlikte plaja vurdu. Sel taşkını sonrasında mavi bayraklı plaj, ağaç ve çöplerle doldu. Plajın kirliliği havadan görüntülendi. 3 kilometre sahili bulunan İnkumu sahilinde bazı vatandaşlar ağaç parçalarını topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel