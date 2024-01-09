Bartın'da mahsur kalan kedi vatandaşlar tarafından kurtarıldı

BARTIN'da ağaçta mahsur kalan kediyi kurtarmak için gelen itfaiye ekipleri elektrik telleri nedeniyle kediye ulaşamayınca bölgeden ayrıldı. Daha sonraçevredekiler, ağacı sallayarak kendi imkanlarıyla kediyi kurtardı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kemerköprü Mahallesi Halatçıyaması Sokak'ta meydana geldi. Ağaca tırmanan bir kedinin aşağıya inemediğini görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, ağacın yakınındaki elektrik telleri nedeniyle, kediye ulaşamayınca bölgeden ayrıldı. Daha sonra vatandaşlar kedinin bulunduğu ağacı salladı. Ağacın sallanmasıyla kedi, yanındaki evin çatısına atlayarak kurtuldu. (DHA)