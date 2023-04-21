BARTIN'DA MADEN KAZASINDA ÖLEN İŞÇİLERİN AİLELERİ BURUK BAYRAM YAŞIYOR

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, 14 Ekim'deki maden kazasında hayatlarını kaybeden 43 madencinin aileleri buruk bir bayram yaşıyor. Sena Yıldırım da maden faciasında kaybettiği eşi Şaban Yıldırım'ın (27) mezarını ikiz bebekleriyle ziyaret etti. Yıldırım mezar ziyaretini, 'Kızlarına hasret bir bayram' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Geçen 14 Ekim'de Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana gelen patlama sonucu 43 maden işçisi hayatını kaybetmişti. Ölen madencilerin aileleri arife günü ve bugün mezarlıklara giderek dualar okudu. Aynı gün işe giren ve maden faciasında hayatlarını kaybettikten sonra Ahlat Köyü Mezarlığı'nda yan yana defnedilen maden işçisi arkadaşlar Şaban Yıldırım'ın (27), Mehmet Bulut'un (31) ve Okan Akgün'ün (27) mezarları da aileleri tarafından ziyaret edildi. Maden kazasında hayatını kaybeden işçilerden Şaban Yıldırım'ın eşi Sena Yıldırım da ikiz bebeklerini alarak Ahlat köyündeki mezarlığa gitti. 6 aylık ikiz kız bebeklerini pusetle babasının mezarının yanına koyan anne 'Kızlarına hasret bir bayram' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. (DHA)