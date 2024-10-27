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Bartın'da Maden Göçüğünde Hayatını Kaybeden İşçi İçin Cenaze Töreni

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi Ferdi Tayyar'ın cenaze törenine katıldı. Tören, işçinin evinde kuran okunup dua edildikten sonra Orta Mahalle Merkez Camisi'nde gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'daki bir özel maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçi Ferdi Tayyar'ın cenaze törenine iştirak etti.

???????Amasra ilçesindeki maden ocağında dün galeri açma işinin yürütüldüğü eksi 300 kodundaki göçükte yaşamını yitiren Tayyar'ın cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kozcağız beldesine bağlı Sütlüce köyündeki evine getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi, helallik alındı.

Törene katılan Bakan Tunç, maden işçisi Tayyar'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Cenaze, Orta Mahalle Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

Törene, maden işçisinin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve vatandaşlar katıldı.

Amasra ilçesi Tarlaağzı köyü mevkisindeki maden ocağında dün meydana gelen göçükten yaralı çıkarılan işçi Ferdi Tayyar (35), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel

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