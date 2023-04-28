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Bartın'da maden faciası davası devam ediyor

Bartın'da maden faciası davası devam ediyor

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Bartın'da 2010 yılında meydana gelen maden faciası davası devam ediyor. Mağdur ailelerin avukatı, sanıkların nasıl insan canını maliyet kalemi haline getirdiğini vurguladı ve davayı takip edeceklerini belirtti.

MAĞDUR AİLE AVUKATINDAN TEPKİ

Mahkeme Başkanın ara kararı vermesinin ardından Adliye binası girişinde açıklamalarda bulunan bazı mağdur ailelerin avukatı Evren İşler, "Mahkeme boyunca sanıkların ifadelerinden; kurulan düzenin nasıl insan canını maliyet kalemi halinde gördüğünü, sadece memuriyet ve atamaları ile kendi pozisyonlarını dikkate alan yöneticilerin işçi canını nasıl umursamadığını bir kere daha gördük. Aileler, avukatlar ve davayı takip eden demokratik kitle örgütleri olarak hep söyledik, bir kere daha söylemek istiyoruz, bizler bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Gerçek sorumlular yargılanıncaya ve ceza alıncaya kadar bu duruşmaları takip edeceğiz. Duruşmaya 3 Mayıs'ta tutuksuz sanıkların sorgulamaları ile devam edilecek. Umarız onlar da bir parça arkadaşlarının nasıl katledildiğini anlatacaklar" diye konuştu.

Ayhan ACAR/BARTIN,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Evren Aile Güncel Haberler

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