Bartın'da lise öğrencileri arasında kavga cep telefonuyla görüntülendi

Bartın'da, cadde ortasında lise öğrencisi oldukları belirtilen kızların kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavga sırasında diğer öğrenciler ve vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırdı.

BARTIN'da, cadde ortasında lise öğrencisi oldukları belirtilen kızların kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Kırtepe Mahallesi İskele Caddesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi oldukları öğrenilen 2 kız arasında, bilinmeyen bir nedenle Kavga çıktı. Birbirlerinin saçlarını çeken öğrencileri başka öğrenciler ayırmaya çalıştı. Durumu gören sokaktaki sivil polisler ve vatandaşlar araya girerek, kavgayı ayırdı. Kavga sonrasında öğrenciler sokaktan ayrılırken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.