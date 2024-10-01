Üye Girişi
Haberler

Bartın'da Kuvvetli Yağışlar Taşkın Riskini Artırıyor

Bartın'da Kuvvetli Yağışlar Taşkın Riskini Artırıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da etkili olan kuvvetli yağışlar sonrası Bartın Irmağı'nın taşma riski nedeniyle DSİ ekipleri setler oluşturuyor. Vali Arslan, tüm ekiplerin sahada olduğunu ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Bartın'da etkili olan kuvvetli yağış yaşamı olumsuz etkilerken, Bartın Irmağı'nın taşma riskine karşı kayalar ve kum torbalarıyla setler yapılıyor.

Kent merkezi Karaçay Mahallesi'nden geçen derenin taşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri kayalarla bariyer yaptı. DSİ ve belediye ekipleri ayrıca, bazı noktalarda kum torbalarıyla setler oluşturuyor.

Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, şehir içi ve ilçe yollarında sürücüler yolda güçlükle ilerledi.

Bu arada riskli bölgelerde incelemede buluna Bartın Valisi Nurtaç Arslan, gazetecilere, yağışın daha da artmasının beklendiğini söyledi.

Arslan, tüm ekiplerin olumsuzluklara karşı sahada olduğunu belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Meteorolojinin uyarısının ardından dün toplantı yaparak tüm önlemlerimizi planladık, araçlarımızı özellikle riskli bölgelere konuşlandırdık. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızla sahada çalışmalarımıza devam ediyoruz. İhbarlar geldiğinde anında müdahale etmeye çalışıyoruz. İnşallah beklediğimiz afeti yaşamadan güzel gün geçirip sonlandırırız. Vatandaşlarımızdan tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda istirhamda bulunuyoruz."

Öte yandan sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olduğu Amasra ilçesinde de balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı. Vali Arslan ilçeye gelerek bilgi aldı.

Bartın Belediyesi de kent merkezindeki hoparlörlerden olası taşkın ve sel riskine karşı vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarıda bulunuyor.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel

Yerel Haberler Hava Durumu 3-sayfa Güncel Çevre Yaşam

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

 Hizbullah'tan, Tel Aviv'deki MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

Hizbullah'tan MOSSAD karargahına misilleme saldırısı

 İsrail'in harekatı sonrası Lübnan'dan kaçanlar Türkiye'ye akın etti

İsrail'in kara harekatı sonrası akın akın Türkiye'ye geliyorlar
Polis, Cem Garipoğlu'nun kabrinin bulunduğu mezarlıkta nöbet tutuyor

Cem Garipoğlu kararı sonrası mezarlıkta dikkat çeken görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT Spor yayın akışı 1 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Muhammed Ali El Hüseyni kimdir? Muhammed Ali El Hüseyni kaç yaşında, nereli? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 1 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 1 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır? Ehliyet yenileme randevu ekranı! Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün? Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });