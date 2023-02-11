BARTIN'DA KREDİ DOLANDIRICILARINA OPERASYON Güncel Haberler BARTIN'da, vatandaşlar adına kredi çekerek dolandırıcılık yapan kişilere yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, 6 kişi tutuklandı. BARTIN'da, vatandaşlar adına kredi çekerek dolandırıcılık yapan kişilere yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, 6 kişi tutuklandı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında vatandaşlar adına kredi çeken firma takibe alındı. Vatandaşlar adına kredi çekip sözleşme dışında komisyon alarak dolandırıcılık yapan kişilere yönelik 3 ay süren takibin ardından operasyon düzenlendi. Yapılan baskında çok sayıda çek, senet, kredi kartı, sözleşme ele geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen E.E, O.G, C.A, E.A, E.G. ve B.Ü. tutuklanırken, R.Ö, F.Y, U.Ü, S.Ç. adli kontrolle serbest kalırken, A.A.'ya ise ev hapsi cezası verildi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Cumhuriyet Başsavcılığı Bartın Güncel Haberler

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