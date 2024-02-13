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Bartın'da köyün su ihtiyacını karşılayan deponun su motorunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

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Bartın'ın Terkehaliller ve Akçamescit köylerinde su ihtiyacını karşılayan deponun su motorunun çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. İncelemeler sonucunda su motorunu çalan şüpheliler gözaltına alındı ve tutuklandı.

Bartın'da köyün su ihtiyacını karşılayan deponun su motorunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Merkeze bağlı Terkehaliller ve Akçamescit köylerinin su ihtiyacını karşılayan ormanlık alandaki deponun su motorunun çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen şüpheliler T.Ö. (32), M.T. (37) ve M.K'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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