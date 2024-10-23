Bartın'da Kontrolünü Kaybeden Otomobil Elektrik Direğine Çarptı

BARTIN'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin elektrik direğine çarptığı kaza, karşı şeritten gelen aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bartın- Karabük yolu Türbe mevkisinde meydana geldi. İl Özel İdaresi kavşağından Safranbolu kavşağına doğru giden 74 AC 911 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü hafif yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza, karşı şeritte ilerleyen başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.