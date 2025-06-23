Bartın'da Komşular Arasında Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

BARTIN'da 2 komşu arasında çıkan kavgada M.K. (40), beyzbol sopasıyla; İ.Ö. (35) de silahla yaralandı. Tabancayı ateşleyen M.K. tedavisi sonrası gözaltına alınırken, durumu ağır olan İ.Ö.'nün tedavisi sürüyor.

Olay, saat 03.00 sıralarında Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle evinin önüne giden M.K. ile aralarında husumet bulunan komşusu İ.Ö. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada İ.Ö., yanında getirdiği beyzbol sopası ile M.K.'ye saldırdı. Yaralanan M.K., kendisine saldıran İ.Ö.'yü tabancayla göğsünden vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İ.Ö. ve M.K, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.K. tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ağır yaralanan İ.Ö.'nün yoğun bakımda tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER: Ayhan ACAR/BARTIN,