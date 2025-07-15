Bartın'da Kıyasıya Mücadele Sonucu Bir Kadın Hayatını Kaybetti

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Bartın'da eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Fati Asan'ın cenazesi toprağa verildi. Olay, eşinin evde kalmasına izin verdiği sırada kıskançlık nedeniyle meydana geldi. Zanlı Erdinç Asan tutuklandı.

ÖLDÜRÜLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Bartın'da Eski eşi Erdinç Asan tarafından boynundan bıçaklanarak yaşamını yitiren Fati Asan'ın Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi Muratbey köyü camisinin önüne getirildi. Cami önünde Kur'an-ı Kerim okunması ve helallik alınmasının ardından ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze arabasına konulan Fati Asan, Ağdacı Mahallesi'ndeki aile kabristanına defnedildi.

'KALACAK YERİM YOK' DİYEREK EVE GİRMİŞ

Bir ay gün önce mahkeme kararı ile anlaşmalı boşanan Erdinç Asan'ın TIR sürücülüğü yaptığı ve kalacak yeri olmadığını belirttiği eşinin evde kalmasına izin verdiği ortaya çıktı. Olayın da evde birlikte oldukları sırada kıskançlık nedeniyle çıktığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından dün gece gözaltına alınan Erdinç Asan, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce, 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Katil zanlısı Erdinç Asan'ın ağır yaraladığı üvey kızı Ebru Emeksizoğlu'nun ise kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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