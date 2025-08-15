Bartın'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 10 Şüpheli Yakalandı

Bartın'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan 10 Şüpheli Yakalandı
Bartın'da, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 şüpheli, İstanbul ve Sakarya'da jandarma operasyonlarıyla yakalanarak tutuklandı.

BARTIN'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 şüpheli, İstanbul ve Sakarya'da jandarmanın düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Şüpheliler, tutuklandı.

Bartın Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından, kentte 2 yıl içerisinde çeşitli suçlara karışarak kesinleşmiş hapis cezası alanlara yönelik operasyon düzenlendi. 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 'Dolandırıcılık', 'Hırsızlık', 'Kasten öldürme', 'Tehdit ve hakaret' suçlarından haklarında 5 ay ile 18 yıl 4 ay arası değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 10 şüpheli, Sakarya ve İstanbul'da yakalandı. O.A., M.A., M.S., T.A., E.S.Ç., A.İ.A, R.C., C.Ç., G.T. ve E.G. Bartın'a getirilirken, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

