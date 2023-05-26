Bartın'da kayınpeder gelini tarafından öldürüldü

BARTIN'da gelini Terkadın Karakuş'un (31) evinde gördüğü Aykut Yıldız'ı (29) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Recep Karakuş (58) ile delilleri kararttığı ve suça iştirak ettiği iddiasıyla tutuklanan gelininin ifadeleri ortaya çıktı. Recep Karakuş'un ifadesinde, Gece saatlerinde üst kata birinin geldiğini eşim bana söyledi. Ben de hırsız sandım, evdeki bıçağı alarak üst kata çıktım. Nefsi müdafaa ile o şahıs üzerime yürüdü ben de 3 defa bıçakladım dediği, Gelin Terkadın Karakuşun ise bıçaklama anını görmediğini söylediği öğrenildi.

Olay, çarşamba günü sabaha karşı Kozcağız beldesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde 3 katlı bir binada meydana geldi. Esnaf Aykut Yıldız, eşi işte olduğu sırada Terkadın Karakuş'un evine gitti. Terkadın Karakuş'un alt katta oturan kayınpederi Recep Karakuş, Aykut Yıldız'ın gelinin evine girdiğini fark etti. Üst kata çıkan Karakuş ile Yıldız arasında tartışma çıktı. Karakuş, Yıldız'ı göğsünden bıçakladı. Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, hayatını kaybetti. Çalışma başlatan jandarma, Recep Karakuş ile Terkadın Karakuş'u gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen gelin, 'delil karartma ve suça iştirak' gerekçesiyle, kayınpeder ise 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.;

'BEN BIÇAKLAMA ANINI GÖRMEDİM'

Gelin ve kayınpederin savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Gelin Terkadın Karakuş'un savcılıktaki ifadesinde, 'Gece eve birinin geldiğini duydum, o sırada ben de aşağıya indim, ben inince kayınpederim yukarıya çıkmış, sonra ben yeniden yukarıya çıktım. Ben kayınpederimin bıçaklama anını görmedim. O şahsı kanlar içinde yerde gördüm. Sonra sağlık ekiplerine haber verdik dediği belirtildi.

'HIRSIZ SANDIM'

Recep Karakuş ise savcılıktaki ifadesinde, 'Bizim evimiz 3 katlı ben 2'nci katta eşimle birlikte otuyorum. Üst katta da gelinim oturuyor. Gece saatlerinde üst kata birinin geldiğini eşim bana söyledi. Ben de hırsız sandım, evdeki bıçağı alarak üst kata çıktım. Nefsi müdafaa ile o şahıs üzerime yürüdü ben de 3 defa bıçakladım. Sonra sağlık ekiplerine haber verdim' dediği öğrenildi. (DHA)