Haberler

Bartın'da Kavşakta Otomobil Kazası: Sürücü Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın-Amasra yolundaki Arıt Kavşağı'nda, yavaşlayan bir araca arkadan çarpan otomobil takla attı. Kazada sürücü R.H. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

BARTIN'da, kavşakta yavaşlayan otomobile arkadan çarpan otomobilin sürücüsü R.H. yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Bartın- Amasra yolunun Arıt Kavşağı'nda meydana geldi. Bartın'dan Amasra istikametine giden R.H. idaresindeki 34 DD 0336 plakalı otomobil, aynı yöne giden ve kavşakta yavaşlayan A.K.'nin kullandığı 74 AR 187 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra takla attı. Otomobilde sıkışan ve itfaiyecilerin kurtardığı R.H., sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan R.H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Her şeyini satıyor' iddialarına Burak Özçivit'ten ilk kez yanıt geldi

Burak Özçivit ülkeyi mi terk ediyor? İddialara yanıt geldi
Yemekhaneye alınmayan öğrenciler öğle yemeğini sokakta yemek zorunda kalıyor

Eğitim yuvasında utandıran görüntü! Çocuklar taş üstünde yemek yiyor
Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı

Yargıtay'dan boşanma davalarıyla ilgili emsal tazminat kararı
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
'Her şeyini satıyor' iddialarına Burak Özçivit'ten ilk kez yanıt geldi

Burak Özçivit ülkeyi mi terk ediyor? İddialara yanıt geldi
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
Ali Koç ve Sadettin Saran bir araya geldi

Beklenen buluşma gerçekleşti
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti

Dilan Polat sonuçlar çıkar çıkmaz gözyaşlarına boğuldu
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Yüksek Divan Kurulu toplantısına damga vuran kare

Yüksek Divan Kurulu toplantısına damga vuran kare
Kobra Murat'tan Güllü açıklaması: Yanlış anlaşıldım, özür diliyorum

Cinayet iddialarının ardından Kobra Murat'tan yeni açıklama
Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu

Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.