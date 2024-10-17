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Bartın'da Kavşakta Feci Kaza: 6 Yaralı

Bartın'da Kavşakta Feci Kaza: 6 Yaralı
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Bartın'da meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 çocuk dahil toplam 6 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobillerden biri ikiye bölündü ve görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.

BARTIN'da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i çocuk, 6 kişi yaralandı. Otomobillerden birinin ikiye bölündüğü kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Bartın-Ankara kara yolunun Geçen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Zeki Kaya (63) idaresindeki 74 BG 282 plakalı otomobile, Toptancılar Sitesi kavşağından döndüğü sırada, Ankara istikametinden Bartın'a gelen Muhammed Yurtbaş (36) yönetimindeki otomobil çarptı. Kaza sonrası Zeki Kaya'nın kullandığı otomobil ikiye bölündü. Kazada sürücüler Zeki Kaya ve Muhammed Yurtbaş ile araçlardaki Z.B. (5), B.Ü., N.Ç ve Ş.Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Zeki Kaya'nın kendi imkanıyla araçtan çıktığı da görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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