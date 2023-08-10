Bartın'da kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Bartın'ın Kozcağız beldesinde aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmayı ayırmak isteyen bir genç bıçakla yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli ise jandarma tarafından yakalandı.