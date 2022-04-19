Bartın'da kargo firması çalışanlarının darbedilmesi güvenlik kamerasında

BARTIN (AA) - Bartın'da bir kişinin kargosu teslim edilmediği gerekçesiyle 3'ü kadın 5 dağıtım firması çalışanını darbetmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, Çatmaca mevkisinde bulunan kargo firmasına giden M.S.S. gönderisinin durumunu öğrenmek istedi.

Konuşması sırasında bağırmaya başlayan M.S.S, işletme müdürü Sudiye Güney'i darbetti.

Araya girmeye çalışan 2'si kadın 4 çalışanı da darbeden şüpheli, daha sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

Firma çalışanlarının şikayetçi olduğu zanlının, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan firmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aile hekimi olduğu öğrenilen şüphelinin bir süre tartıştığı kadın personeli darbetmesi yer alıyor.

İşletme Müdürü Sudiye Güney, gazetecilere, sakinleştirmeye çalıştıkları zanlının kendilerine ilk olarak hakaret ettiğini ve tehditlerde bulunduğunu belirterek, ardından fiziki saldırıya maruz kaldıklarını söyledi.

Güney, 3'ü kadın 5 çalışanın darbedildiğini aktararak, maruz kaldığı hakaret ve şiddet nedeniyle uyuyamadığını dile getirdi.

Firma çalışanı Hasan Semerci de sakinleştirmeye çalıştıkları şüphelinin önce işletme müdürünü, araya girmeleriyle kendilerini de darbettiğini kaydetti.