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Bartın'da Kamyonetle Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bartın'ın Arıt köyü yolu Sipahiler kavşağında meydana gelen kazada, kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü Zeyit Baş hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü ve yanındaki kişinin tedavisi ise devam ediyor.