Bartın'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Haberler

Bartın'da kablo hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
AA - Selim Bostancı - Güncel
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Bartın'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Bartın'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulus ilçesi Güneyören ve Bahçecik köylerinde bir firmaya ait iletişim kablolarının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Selim Bostancı - Güncel