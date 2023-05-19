Bartın'da Jandarma Ekiplerinden Uyuşturucu Operasyonu

Bartın'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda Metamfetamin ve Kubar Esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Bartın'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda Metamfetamin ve Kubar Esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçlularla mücadele amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde 18.05.2023 günü saat 17.45 sıralarında şüpheli şahıslar üzerinde yapılan aramada yaklaşık 5 gram metamfetamin maddesi ile yaklaşık 3 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı. - BARTIN