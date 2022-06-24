Bartın'da istinat duvarı çöktü; 3 bina boşaltıldı - Haberler

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Bartın'da istinat duvarı çöktü; 3 bina boşaltıldı

Demirören Haber Ajansı - Ayhan Acar - Güncel
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Bartın'da istinat duvarı çöktü; 3 bina boşaltıldı

BARTIN'da aşırı yağmur sonrası çöken istinat duvarı, binaya hasar verdi.

BARTIN'da aşırı yağmur sonrası çöken istinat duvarı, binaya hasar verdi. Hasar gören bina ile istinat duvarının üzerinde bulunan 2 bina boşaltıldı.

Kent merkezinde sabah saatlerinde itibaren yağmur yağışı etkili oldu. Saat 17.15 sıralarında Orduyeri Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde bulunan 4 katlı 18 daireden oluşan bir sitenin üst tarafındaki istinat duvarı büyük bir gürültü ile çöktü. Çökme sırasında binanın bodrum katının duvarı ile birinci katın balkonu ve mutfağı yıkıldı. İstinat duvarının üst tarafından bulunan 2 binadaki insanlar ise büyük panik yaşadı. Haber verilmesi üzerine polis ekipleri bina çevrelerinde güvenlik önlemi alırken, olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri geldi. Ekipler inceleme yaparken, hasar gören bina ile istinat duvarının üzerinde bulunan 2 binanın boşaltılmasına karar verildi. Toplam 25 dairede bulunanlar evlerini boşalttı. İstinat duvarının çökmesi vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.


Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

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