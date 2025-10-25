Bartın'da İşçi Servis Kazası: 1 Ölü, 19 Yaralı

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bartın- Karabük kara yolunda işçi servisinin devrildiği kazada yaşamını yitiren Fatma Demircan'ın bölgeye gelen yakınları, acı haberle sinir krizleri geçirdi. Hastaneye kaldırılan 19 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu, tedbir amaçlı gözetim altında tutuldukları öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından Fatma Demircan'ın cenazesi, otopsisi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Devrilen midibüs çekici ile kaldırılırken, tek şeritten sağlanan trafik de normale döndü. Olay yerine Bartın İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve Bartın İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Baykal gelerek, incelemelerde bulundu.

Ayhan ACAR/BARTIN,