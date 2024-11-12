Bartın'da Irmakta Düşen Yaşlı Adam Kurtarıldı

BARTIN'da ırmağa düşen A.Y. (65) itfaiye tarafından halatla çekilerek kurtarılıp tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kemerköprü Mahallesi Asma Köprü mevkisinde meydana geldi. Irmak kenarında alkol tüketen A.Y., dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten ırmağa düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. A.Y., itfaiye tarafından uzatılan halatla sudan çıkartıldı. Sağlık durumu iyi olan A.Y. tedbir amaçlı ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.