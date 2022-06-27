Bartın'da ırmak taştı, şehir merkezi sular altında kaldı Bartın'da aralıksız devam eden sağanak sonrası Bartın Irmağı'nda yaklaşık 8 metre yükselen su seviyesi nedeniyle şehir merkezi sular içerisinde kaldı. Bartın'da aralıksız devam eden sağanak sonrası Bartın Irmağı'nda yaklaşık 8 metre yükselen su seviyesi nedeniyle şehir merkezi sular içerisinde kaldı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'kırmızı' kodla uyardığı Bartın'da kuvvetli yağışla birlikte Yalı mevkiinde bulunan Bartın Irmağı'nda su seviyesi yaklaşık 8 metre yükseldi. Taşan ırmak nedeniyle Sevgi Parkı tamamen suyla kaplanırken, şehir merkezi göle döndü. Polis ekipleri şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Meraklı vatandaşları uzaklaştıran polisler, dere yataklarından uzak durulması konusunda sık sık uyarılarda bulundu. (Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem/İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Bartın su Güncel Haberler

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