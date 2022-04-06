Son dakika! Irmak suyunun yükselmesi sonucu piknik alanı su altında kaldı

Bartın'da sağanak ve yüksek kesimlerde eriyen karların etkisiyle Bartın Irmağı'ndaki su seviyesinin yükselmesi kısmi taşkına neden oldu.

Yüksek kesimlerdeki karların erimesi nedeniyle bir süredir debisi yükselen ırmakta su seviyesi, dün ve önceki gün etkili olan sağanağın ardından yaklaşık 4 metreye çıktı.

Suyun yükselmesi nedeniyle ırmak kenarında bulunan Çağlayan piknik alanı ile bölgedeki büfeler ve ırmak kenarındaki iskeleler, su altında kaldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Bartın Belediyesi ve polis ekipleri, ırmak boyunca güvenlik tedbiri aldı.