Bartın'da İntihar Girişimi: İtfaiye Ekipleri Çamura Saplanan Kişiyi Kurtardı
Bartın'da eşiyle problem yaşayan bir kişi, ırmağa atlamak istediği sırada çamura saplandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Bartın'da, eşiyle problem yaşadığı için ırmağa atlamak istediği sırada çamura saplanan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İddiaya göre, eşiyle problem yaşayan H.E, Kemerköprü Mahallesi Özel İdare Köprüsü altında, kendisini kenarına indiği ırmağa atmak istedi.
H.E. ırmağa ilerlediği sırada çamura saplanarak mahsur kaldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Beline kadar balçığa batan ve gözyaşlarına boğulan H.E, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla saplandığı çamurdan kurtarıldı.
H.E. kontrol için Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.