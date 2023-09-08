Bartın'da internet kafeleri denetlendi

Bartın ve ilçelerindeki internet kafeleri denetleyen polis ekipleri, 25 kişinin GBT sorgulamasını yaptı. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Bartın ve ilçelerinde internet kafeleri denetleyen polis ekipleri, 25 şahsın GBT sorgulamasını yaptı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, Amasra, Kurucaşile ve Ulus İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile birlikte Bartın şehir merkezi, Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde aktif olarak faaliyet gösteren 9 internet kafeyi denetledi. Okullar açılmadan öncesinde gerçekleştirilen kontrollerde 25 şahsın GBT sorgulamasını yapan ekipler, internet kafelerde bulunan çocuklara sosyal medya kullanımı, siber zorbalık gibi konularda bilgiler vererek, uyarılarda bulundu.

Ekiplerin denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadığı öğrenildi. - BARTIN