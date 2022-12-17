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Bartın'da insanlar kış günü güneşin tadını sahilde çıkardı

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Bartın'da kışı günü güneşin tadını çıkarmak isteyenler sahile akın etti.

Bartın'da kışı günü güneşin tadını çıkarmak isteyenler sahile akın etti.

Hava sıcaklığının aralık ayında 20 derece ölçüldüğü kentte, İnkumu sahiline gidenler güzel havanın tadını çıkardı.

İnsanlar güneşli havada yürüyüş yaparak, dinlenerek ve kitap okuyarak vakit geçirdi.

Selami Karagöl, gazetecilere, aralıkta güzel havanın tadını çıkarmak istediklerini söyledi.

Kadir Bıçakçı da bahardan kalma güzel bir gün geçirdiklerini belirterek "Biz de bunu değerlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Oğuz Üstün ise eşiyle sahile geldiğini dile getirerek "Hem güneşin hem de denizin mavisinin tadını çıkarıyoruz. Bu güzellik eşliğinde de kitaplarımızı okuyacağız." şeklinde konuştu.

Kentte hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren düşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Bartın Güncel Haberler

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