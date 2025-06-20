Bartın'da İnkumu Sahili'nde Yakıt Kirliliği

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Bartın Valisi Nurtaç Arslan, İnkumu sahilinde denize yakıt bırakıldığına dair ilk tespitlerde bulunduklarını belirtti. Kirliliğin sebeplerinin araştırıldığı ifade edilirken, temizlik çalışmalarının da yapılacağı kaydedildi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, İnkumu sahilinde oluşan kirliliğe ilişkin, "İlk tespitlerimize göre maalesef denize bir yakıt bırakılması söz konusu." dedi.

Vali Arslan, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya ile İnkumu sahilinde incelemede bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Arslan, vatandaşların 112 üzerinden denizde kirlilik olduğu yönündeki ihbarı üzerine ilgili bütün ekipleri bölgeye sevk ettiklerini söyledi.

Kendilerinin de sahada inceleme yapmak üzere bölgeye geldiklerini belirten Arslan, "İlk tespitlerimize göre maalesef denize bir yakıt bırakılması söz konusu. Çok üzücü bir olay." ifadesini kullandı.

Arslan, kirliliğin 500 metre mesafede sahil kenarına ulaştığını dile getirerek, "Bu noktada biz kirliliğe kimin sebep olduğu yönünde araştırmalarımıza başladık. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çevre, Şehircilik İl Müdürü ile beraber bu çalışmaları yürütüyor. Atığa neyin sebep olduğunu, kimin yaptığını tespit etmeye çalışacağız ama çok zor olduğunu söylemek isterim." diye konuştu.

İnkumu'nun Bartın'ın turizm cennetlerinden biri olduğunu belirten Arslan, "Özellikle turizm sezonunda böyle bir olayın yaşanması bizi derinden üzdü ama idari ve adli tahkikatları yapacağız. Tabii ki ilk etapta bu kirliliği nasıl temizleriz ona bakacağız. İnşallah bir daha yaşamayız." dedi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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