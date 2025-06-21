Bartın'da İnkumu Plajı'nda Kirlilik Temizlendi, Denize Giriş Yasaklandı

Bartın'da İnkumu Plajı'nda Kirlilik Temizlendi, Denize Giriş Yasaklandı
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Bartın'ın İnkumu Plajı'nda deniz yüzeyinde görülen mazot kirliliği, özel pedlerle temizlendi. Valilik, halk sağlığını tehdit eden bu durum nedeniyle bölgedeki deniz girişini 2 gün yasakladı.

BARTIN'ın tek mavi bayraklı plajı İnkumu'nda 3 kilometrelik sahil şeridinin 2 kilometrelik kısmında deniz yüzeyinde görülen kirlilik, mazot emici pedlerle temizlendi.

Kentte dün akşam saatlerinde 3 kilometrelik sahil şeridinde denize girenler, su yüzeyinde mazot ve kötü kokuyla karşılaştı. Durumu fark edenler, denizden mazot kokusu gelmesi üzerine durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bartın Liman Başkanlığı, jandarma ve Bartın Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, sahil kesiminde inceleme yaptı ve denizden numune aldı. 3 kilometrelik sahil şeridinin 2 kilometrelik kısmında görülen kirlilik için detaylı çalışma başlatıldı. Gece saatlerinde İstanbul ve Amasra limanlarına getirilen ve petrol temizliğinde kullanılan yaklaşık bin adet mazot emici pedlerle deniz yüzeyindeki atık temizlendi.

Bartın Valiliği de halk sağlığını tehdit edecek durum nedeniyle İnkumu'na denize 2 gün girilmesini yasakladı. Ekipler sabah saatlerinde İnkumu açıklarında bekleyen ve Bartın Limanı'na girmek için 5 kilometre açıkta bekleyen 7 kuru yük gemisine çıkıp, yakıt depolarında detaylı inceleme başlattı. Deniz polisi denizde, zabıta ekipleri de kumsalda gezip, çevredeki kişilerin denize girmelerini engelledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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