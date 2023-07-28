Bartın'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Bartın'da Vali Nurtaç Arslan başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıda, kentteki yatırımların ve sosyoekonomik gelişmelerin izlenmesi ve koordinasyonu değerlendirildi. Vali Arslan, yatırım programlarının uygulanması ve izlenmesinde görevli kurumlara teşekkür etti. Toplantıda, 2023 yılı yatırımlarının durumu ve 2024 yılında planlanan yatırımlar hakkında bilgilendirme sunumları yapıldı.

Bartın'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Nurtaç Arslan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, kentteki yatırımların ve sosyoekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmeleri yapıldı.

İlde gerçekleştirilen yatırımlar hakkında genel bir değerlendirme yapan Vali Arslan, yatırım programlarının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesinde görevli kurumlara çalışmalar için teşekkür etti.

2023 yılı yatırımlarının gerçekleşme durumları ile 2024 yılında planlanan yatırımlarla ilgili bilgilendirme sunumları yapıldığı toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.