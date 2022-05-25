Bartın'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı - Haberler

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Bartın'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Ayhan Acar - Güncel
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Bartın'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

BARTIN'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

BARTIN'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Bartın İnkum yolu Gürgenpınarı mevkisinde meydana geldi. A.K. idaresindeki 74 AY 997 plakalı otomobille karşı yönden gelen D.K. idaresindeki 06 Y 0521 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan 8 kişi Bartın Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Otomobil, İtfaiye, Bartın, Kaza, Güncel, Haberler

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