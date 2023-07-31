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Bartın'da İki Katlı Ahşap Evde Yangın Çıktı

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Bartın'da, Kemerköprü Mahallesi'nde bulunan iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BARTIN'da, iki katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Kemerköprü Mahallesi'nde, Kemal ve Cemal Bayrak'a ait iki katlı ahşap evde çıktı. Evin çatısında çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis de çevre güvenliğini sağladı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucu alev alev yanan ev söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

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