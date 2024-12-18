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Bartın'da İki Evde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Bartın'da İki Evde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti
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Bartın'ın Sipahiler köyünde meydana gelen yangında, İzzet G'ye ait iki katlı ev tamamen yanarken, bitişikteki eve de sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve iki evde maddi hasar oluştu.

Bartın'da 2 evde hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sipahiler köyünde İzzet G'ye ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi.

Yangını fark eden ev sahibi ve eşi dışarı çıktı.

Kısa sürede evi tamamen saran yangın, bitişikteki eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elektrik panosundan çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle 2 ev zarar gördü, fenalaşan aile sakinlerini komşuları sakinleştirdi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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