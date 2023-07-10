Bartın'da hayat normale dönüyor

Sel sularının çekildiği Bartın'da komandolar ve gönüllü ekipler esnafların yardımına koşuyor

BARTIN - İki günlük sağanak yağışın ardından selin vurduğu Bartın'da devlet ve millet ele ele yaraları sararken, hayat da normale dönmeye başladı.

Bartın'da, Cumartesi ve Pazar günü etkili olan sağanak yağışın ardından selin vurduğu kent merkezinde sular çekilirken, balçıkla kaplanan yollarla hasar gören dükkanlar temizleniyor. Bartın Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bartın ve Karabük Orman İşletme Müdürlüğü, Polis Arama Kurtarma, Çankırı Asayiş Komando Birliği ile vatandaşlar el birliğiyle yaraları sarmaya, hasarları onarmaya çalışıyor. Selden dükkanı zarar gören Nimet Göksoy, "Bunları biz 2 yıldır yaşıyoruz. 7 senedir buradayım. Zararımız büyük. Her şeyimiz gidiyor.

Uyarılar yapıldı. Toplayabileceğimiz kaba malzemeleri topladık. Dolaplarımız vardı, onlar şişti. Ucuz bir şey değil bunlar" dedi.

AFAD ve komandoların yardımıyla dükkanının temizlendiğini ifade eden Göksoy, "Burada kendi başıma bir şeyler yapmak isterken geldiler, temizliğe yardım ettiler. Bizim için çok güzel oldu. Hepsine sonsuz teşekkürler" diye konuştu.

Dükkanı sel sularıyla dolan Cengiz Tığ ise uyarılarının ardından dükkanda önlem aldıklarını vurgulayarak, "Sadece demirbaşımız kaldı. Raflarımı falan şişti. Onun dışında herhangi bir şey yok. Kendi çapımızda zararı minimuma indirmeye çalıştık. Önlemlerimizi aldık" ifadelerine yer verdi.

Kentte sel sularının bıraktığı yıkım ise dron ile havadan görüntülendi.