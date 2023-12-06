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Bartın'da "Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Ülkesel" Projesi çalışmaları sürüyor

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Bartın'da "Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Ülkesel" Projesi'nin 3'üncü etap sözleşmesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Bartın İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği arasında imzalandı.

Bartın'da "Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Ülkesel" Projesi'nin 3'üncü etap sözleşmesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Bartın İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği arasında imzalandı.

İl Müdürü Yasin Önder, yaptığı açıklamada, 5'şer yıllık süreç halinde uygulanan projeye 2013 yılında başladıklarını, projenin 2 etabını tamamladıklarını söyledi.

Proje kapsamında, manda ıslahına yönelik altyapının daha iyi düzeylere çekilerek üreticilerin bilinçlenmesini sağladıklarını kaydeden Önder, hayvan başına daha fazla verim elde edilmesini ve manda yetiştiriciliğinden ekonomik olarak daha fazla getiri sağlanmasını amaçladıklarını belirtti.

Projede 10 yıllık dönemde malakların doğum ağırlıklarında yüzde 17'lik artış, 1 yaşındaki genç mandaların ağırlıklarında yüzde 21'lik artış ve anaç mandaların laktasyon süt verimlerinde yüzde 43'lük artış elde edildiğini aktaran Önder, "Proje kapsamındaki yetiştiricilere 10 yıllık sürede toplam 9 milyon 894 bin 955 lira destekleme ödemesi yapıldı. 2013 yılında ilimizdeki manda sayımız 1800 civarlarındayken, projeyle beraber günümüzde mevcut manda sayımız 4 bin başın üstüne çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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