Bartın'da Gökkuşağı Göz Arttırdı

BARTIN'da yağmurun ardından güneşin açmasıyla kentin üzerinde gökkuşağı oluştu.

Bartın'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağmur etkili oldu. Yağmurun ardından güneşin ortaya çıkmasıyla kent merkezi üzerinde gökkuşağı oluştu. Yaklaşık 10 dakika boyunca görülen gökkuşağı, güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledikleri gökkuşağını sosyal medya hesaplarından da paylaştı.