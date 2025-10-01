Haberler

Bartın'da Gökkuşağı Göz Arttırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da yağmurun ardından güneşin açmasıyla gökkuşağı oluştu. Yaklaşık 10 dakika boyunca görülen gökkuşağı, vatandaşlar tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

BARTIN'da yağmurun ardından güneşin açmasıyla kentin üzerinde gökkuşağı oluştu.

Bartın'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağmur etkili oldu. Yağmurun ardından güneşin ortaya çıkmasıyla kent merkezi üzerinde gökkuşağı oluştu. Yaklaşık 10 dakika boyunca görülen gökkuşağı, güzel görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledikleri gökkuşağını sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Münih'te art arda patlamalar! Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Avrupa'nın göbeğinde art arda patlamalar! Polis operasyon başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahin misin be adam! Bir hafta önce paylaştığı video herkesin dilinde

Kahin misin be adam! Bir hafta önce paylaştığı video herkesin dilinde
Eski Kongo Cumhurbaşkanı Joseph Kabila idama mahkum edildi

Eski Cumhurbaşkanı idama mahkum edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.