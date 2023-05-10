Bartın'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 öğrenci taburcu edildi

Bartın'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 21 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim öğretim gören ve İnci Bankoğlu Yurdunda kalan 90 öğrencinin bir kısmında gece mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülmesi üzerine durum okul yöneticilerine bildirildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 21 öğrenci, ambulanslarla Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Müşahede altına alınan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, konuyla ilgili idari soruşturma başlattı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de okulda öğrencilere dağıtılan yemekten incelenmek üzere numune aldı.