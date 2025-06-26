Bartın'da Garajda Yangın: Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

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Bartın'ın Çayırlar Mahallesi'nde bir garajda park halindeki A.T.'ye ait otomobil, motor kısmından alev alarak yangın çıkardı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

BARTIN'da garajdaki otomobil alev aldı, çıkan yangını itfaiyeye söndürdü. Çayırlar Mahallesi'ndeki kapalı garajda, A.T.'ye ait otomobil, saat 14.00 sıralarında motor kısmından alev aldı. Yangını görenlerin haber vermesi ile garaja çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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