- Bartın'da fırtına ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor Dalga boyları 5 metreyi bulurken, fırtına gemi ve teknelere zor anlar yaşatıyor Bartın'ın Amasra ilçesinde etkisini artıran fırtına ve şiddetli rüzgar limandaki gemi ve tekneler zor anlar yaşatırken, sahil kenarlarında dalga boyu...

Bartın'da fırtına ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyorDalga boyları 5 metreyi bulurken, fırtına gemi ve teknelere zor anlar yaşatıyor

- Bartın'da fırtına ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

Dalga boyları 5 metreyi bulurken, fırtına gemi ve teknelere zor anlar yaşatıyor

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde etkisini artıran fırtına ve şiddetli rüzgar limandaki gemi ve tekneler zor anlar yaşatırken, sahil kenarlarında dalga boyu 5 metreyi buldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Bartın'da sağanak yağmur, fırtına ve şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Amasra ilçesinde uyarı öncesi limanlara çekilen gemi ve tekneler fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşarken, sahil kenarındaki dalga boyları 5 metreyi buldu.

Kaymakam Kadir Perçi öncülüğünde toplanan koordinasyon kurulu olumsuzluklara karşı gelişmeleri yakından takip ediyor.