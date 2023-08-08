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Bartın'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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Bartın'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bartın'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hükümlü R.A'nın yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekiplerce gözaltına alınan ve esnaf olduğu öğrenilen R.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel

Terörle Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Bartın Güncel Haberler

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