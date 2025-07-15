Bartın'da Eski Eşini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Gözaltına Alındı

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Bartın'da, boşandığı eşi ile tartışan Erdinç A., eski eşini bıçaklayarak öldürdü ve kızı Ebru E.'yi ağır yaraladı. Olay sonrası zanlı gözaltına alındı.

Bartın'da eski eşini bıçaklayarak öldüren ve eski üvey kızını da ağır yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Orduyeri Mahallesi'nde Erdinç A. (50), yaklaşık 1 ay önce boşandığı eşi Fati A. (46) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdinç A, eski karısı ile kavgayı ayırmak isteyen kızı Ebru E'yi (23) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fati A, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı olarak aynı hastaneye götürülen Ebru E'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Zanlı Erdinç A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Akif Yaman - Güncel
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