Bartın'da Eşine Tüfekle Ateş Eden Şahıs Jandarmaya Teslim Oldu

Bartın'da yaşanan bir tartışma sonrası T.K., eşinin gittiği kayınvalidesinin evine tüfekle ateş etti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve T.K. jandarmaya teslim oldu.

BARTIN'da T.K., yaşadıkları tartışma sonrası eşinin gittiği kayınvalidesinin evine, tüfekle 3 el ateş etti. T.K, jandarmaya teslim olurken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi T.K. ile tartışan F.K., 1 yaşındaki kızı S.K.'yi de alarak, annesi Ş.Ö.'nün evine gitti. T.K., telefonla aradığı eşi cevap vermeyince otomobiliyle kayınvalidesinin evinin önüne giderek 3 el ateş etti. T.K. ardından jandarmaya teslim oldu. T.K.'nin ifadesinde, Eşimin telefonlarına ulaşamadım, bir anlık sinirle yaptım dediği öğrenildi.

Polis ekipleri 3 katlı binada yaptığı incelemede, saçmaların duvara ve camlara zarar verdiğini tespit etti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili soruşturma sürüyor.