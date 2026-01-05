Haberler

Eriyen kar suları nedeniyle denizin rengi değişti

Güncelleme:
Bartın'da düşen sıcaklıklarla eriyen kar suları, Bartın Irmağı üzerinden denize akarken suyun rengi çamur halini aldı. Bu durum, kıyı bölgelerde kirliliğe neden oldu.

BARTIN'da eriyen kar suları, Bartın Irmağı ile denize taşındı. Irmağın denize döküldüğü bölge, çamur rengini aldı.

Kentin yüksek kesimlerinde geçen hafta etkili olan kar yerini yağmura bıraktı. 3 gündür yağan yağmur ile karlar eridi. Eriyen kar suları, Bartın Irmağı'na aktı. Bartın Irmağı'nın döküldüğü bölümde deniz, çamur rengini aldı. Irmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı. Amasra ve Kurucaşile ilçelerinde de denizin ırmak ile birleştiği bölgelerde de su çamur rengini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
