Bartın'da Elektronik Sigara Operasyonu

Bartın polisi, internetten elektronik sigara satan 2 kişinin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda 6 adet vazol olarak tabir edilen elektronik sigara ve 11 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Bartın polisi, internetten elektronik sigara satan 2 kişinin adresine operasyon düzenledi.

Bartın Emniyet müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttüğü çalışmalarda T. B ve E. İ. isimli şahısların internet üzerinden elektronik sigara satışı yaptığını tespit etti. Şahısların ikametlerine operasyon düzenleyen ekipler, ev araçlarda yaptığı aramalarda, 6 adet vazol olarak tabir edilen elektronik sigara, 11 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Polis, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatlı ile şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçu çerçevesinde işlem yaptı. - BARTIN