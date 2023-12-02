Üye Girişi
Haberler

Bartın'da Elektrikli Motosiklet Kazası

Son Güncelleme:
Abone Ol

Bartın'da meydana gelen kaza sonucu elektrikli motosikletliye yardım etmek için park eden otomobile başka bir motosiklet çarptı. 3 kişi hafif yaralandı.

BARTIN'da, kaza yapan elektrikli motosikletliye yardım için yol kenarına park eden otomobile, arkadan başka bir motosiklet çarptı. 3 kişinin hafif yaralandığı kaza, cep telefonuyla görüntülendi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Tuna Mahallesi Türbe mevkisinde meydana geldi. Oğuzhan Gökçe kullandığı 74 AAV 812 plakalı elektrikli motosiklet kayıp devrilince hafif yaralandı. Bu sırada arkadan gelen 74 BS 959 plakalı otomobilin sürücüsü Şuayip Orhan (22), Gökçe'ye yardım etmek için aracını yolun sağına park etti. Park halindeki otomobile Baran Çil (17) yönetimindeki 67 ACL 348 plakalı motosiklet ise arkadan çarptı. Çapmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ve yolcusu Batıkar Şimşiroğlu (19) yaralandı. Hafif yaralanan toplam 3 kişi, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, tedavileri sonrası taburcu oldu.

Bu arada, Baran Çil'in motosikletiyle park halindeki otomobile çarptığı anlar, o sırada evinin balkonundan çekim yapan kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gökçe Yaralanma Kaza Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN (2 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 2 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2023? Hususi araçlara kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor? CAN GÜRZAP NEDEN ÖLDÜ, ne zaman öldü? Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi? 3 ARALIK NE GÜNÜ? 3 Aralık ne olarak kutlanıyor, anılıyor? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve önemi! Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle! Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir? 2 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title