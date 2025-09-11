Haberler

Bartın'da Elektrikli Bisikletli Adam Servis Minibüsü ile Çarpıştı

Bartın'da Elektrikli Bisikletli Adam Servis Minibüsü ile Çarpıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Ulus ilçesinde yolun karşısına geçerken servis minibüsünün çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde yolun karşısına geçerken servis minibüsünün çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü S.A. (50) yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Bartın-Karabük yolunun Abdipaşa beldesi mevkisinde meydana geldi. Bartın yönüne giden Ö.D. (45) yönetimindeki öğrenci taşıyan minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan S.A.'nın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada S.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.A. sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Minibüs sürücüsü Ö.D. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, hastanede tedaviye alınan S.A.'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak

Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'da korkutan deprem

Ankara'da korkutan deprem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.