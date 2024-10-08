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Bartın'da Ehliyetsiz Sürüş Kazası: İki Çocuk Yaralandı

Bartın'da Ehliyetsiz Sürüş Kazası: İki Çocuk Yaralandı
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Bartın'da ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı motosiklet, bir kamyonete çarptı. Kazada motosikletteki iki çocuk yaralandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

BARTIN'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet, kavşağa giren kamyonete arkadan çarptı. Motosikletteki 2 çocuk yaralanırken, kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bartın-Amasra yolu Vural Ak Kavşağında meydana geldi. Safranbolu Kavşağı'ndan Vural Ak Kavşağı'na seyreden 06 BJ 9336 plakalı telekomünikasyon firmasına ait teknik bakım aracına, arkasından gelen motosiklet çarptı. Kazada motosiklette bulunan B.C.N (13) ile 14 yaşındaki arkadaşı, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ehliyetsiz sürücü B.C.N. arkadaşı, Bartın Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Diğer yandan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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