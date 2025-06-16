Bartın'da Düğün Konvoyunda Kaza: Motosiklet Çocuğa Çarptı

Bartın'da Düğün Konvoyunda Kaza: Motosiklet Çocuğa Çarptı
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Bartın'da düğün konvoyunun önünü kesmek isteyen bir çocuğa motosiklet çarptı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BARTIN'da düğün konvoyunun önünü kesmek isteyen çocuklardan birine, motosiklet çarptı. O anlar, konvoyu havadan görüntüleyen dron kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Aladağ Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyunun önünü kesmek isteyen çocuklardan birine, karşı şeride geçmek istediği sırada, motosiklet çarptı. Yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yandan kaza düğün konvoyunu havadan görüntüleyen dronun kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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